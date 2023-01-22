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14:47, 22 января 2023Россия

Больница в Херсонской области была повреждена при обстреле ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ повреждено здание Новокаховской больницы

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено здание Новокаховской больницы, сообщило министерство здравоохранения Херсонской области в Telegram.

В ведомстве отметили, что в здании вылетели окна, а перед приемным покоем осталась воронка. В результате обстрела никто не пострадал.

По данным экстренных служб региона, украинская артиллерия обстреливала Каховский район в течение ночи на 21 января, в общей сложности выпустив 25 снарядов, уточняет РИА Новости.

Ранее российские артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских военных в промзоне Херсона. Также были уничтожены семь единиц бронированной техники, еще пять были выведены из строя.

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Варвара Кошечкина
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