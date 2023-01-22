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22:20, 22 января 2023Мир

Париж и Берлин договорились о совместных учениях в Литве и Румынии

Франция и Германия проведут в Литве и Румынии учения Франко-германской бригады

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Франция и Германия решили провести в Литве и Румынии совместные учения Франко-германской бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию, принятую двумя государствами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.

В документе отмечается, что данная мера необходима для поддержки союзников стран на востоке. Также в нем подчеркивается, что Париж и Берлин должны содействовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе через усиление европейской составляющей НАТО.

«Франция и Германия удовлетворены развитием программы боевых самолетов будущего SCAF», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия договорились работать вместе над общими механизмами закупок газа. Макрон рассказал, что ФРГ присоединится к проекту трубопровода между Барселоной и Марселем.

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Екатерина Подвигина
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