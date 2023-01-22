В Финляндии прокомментировали отмену встречи глав Минобороны Турции и Швеции

МИД Финляндии заявил, что отмена встречи глав МО Турции и Швеции тормозит расширение НАТО

Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре тормозит расширение НАТО и препятствует вступлению Финляндии и Швеции в альянс, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в интервью агентству STT.

«Отмена встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции негативно сказывается на процессе ратификации членства в НАТО», — резюмировал он, комментируя отмену недавней встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов.

По убеждению Хаависто, подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию.

21 января в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана у посольства Турции, которая была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару — министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.