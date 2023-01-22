В Одессе мужчина устроил заплыв с флагами Украины и США

«Страна.ua»: в Одессе мужчина устроил заплыв с флагами Украины и США

В Одессе мужчина устроил заплыв с флагами Украины и США. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

На видео мужчина, качаясь на морских волнах, держит в руках американский и украинский флаги. Рядом с ним плывет спасательный круг.

В декабре исследовательский центр The Chicago Council on Global Affairs опубликовал отчет, указывающий на сокращение уровня поддержки Украины среди американцев. Согласно ему, 47 процентов жителей Соединенных Штатов (против 38 процентов в июле) считают, что Вашингтону необходимо «подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее».