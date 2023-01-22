В офисе Зеленского оскорбили выступившего против помощи Киеву немецкого депутата

Подоляк назвал омерзительным немецкого депутата, выступившего против военной помощи Киеву

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оскорбил депутата бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В интервью украинскому телеканалу Freedom, украинский политик процитировал немецкого депутата, выступившего против военной помощи Киеву. «Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек», — сказал Подоляк. Он также отметил, что в бундестаге «никто не поднял глаза» и не возмутился предложением перестать помогать Украине. «Понимаете, у меня это в голове не укладывается. Они позволяют этим субъектам реально влиять на общественное мнение», — заявил советник Зеленского.

Подоляк не стал уточнять имя парламентария. В то же время он добавил, что упомянутый немецкий политик «долгое время сотрудничал с русскими».

По данным издания Die Zeit, власти Германии не могут прийти к единому мнению об отправке Украине танков Leopard 2, а обсуждения военной помощи вызвали скандал, так как многие депутаты требуют определенности от канцлера Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.