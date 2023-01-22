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00:27, 23 января 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского оскорбили выступившего против помощи Киеву немецкого депутата

Подоляк назвал омерзительным немецкого депутата, выступившего против военной помощи Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оскорбил депутата бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В интервью украинскому телеканалу Freedom, украинский политик процитировал немецкого депутата, выступившего против военной помощи Киеву. «Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек», — сказал Подоляк. Он также отметил, что в бундестаге «никто не поднял глаза» и не возмутился предложением перестать помогать Украине. «Понимаете, у меня это в голове не укладывается. Они позволяют этим субъектам реально влиять на общественное мнение», — заявил советник Зеленского.

Подоляк не стал уточнять имя парламентария. В то же время он добавил, что упомянутый немецкий политик «долгое время сотрудничал с русскими».

По данным издания Die Zeit, власти Германии не могут прийти к единому мнению об отправке Украине танков Leopard 2, а обсуждения военной помощи вызвали скандал, так как многие депутаты требуют определенности от канцлера Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

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Марина Совина
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