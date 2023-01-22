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18:09, 22 января 2023Интернет и СМИ

В США назвали последний шанс для Украины

The Hill: отказ Запада передавать боевую технику Киеву грозит поражением ВСУ

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс в материале для издания The Hill заявил, что отказ Вашингтона и союзников от поставок тяжелого вооружения Киеву грозит Украине поражением.

В статье отмечается, что Западу нужно было изначально приложить все усилия для поддержки Киева, не накладывая какие-либо ограничения на поставки боевой техники. Украине необходимо самое современное оружие для защиты городов, подчеркивает Джонс.

По словам военного, последним шансом для Украины могли бы стать поставки более тяжелого наступательного вооружения, включая американские танки Abrams и Leopard 2, которые западные страны отказались передать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Джонс отметил, что под вопросом может оказаться само существование Украины как суверенного государства, а поражение украинского лидера Владимира Зеленского равнозначно проигрышу Запада в противостоянии с Россией, так как поддержка Киева истощает ресурсы НАТО.

Ранее офицер армии США Джефф Ламер заявил, что Вашингтон ошибается, поставляя Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. По мнению военного, поставки техники «не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе».

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Варвара Кошечкина
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