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21:29, 22 января 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

В Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога

Фото: Hannah Wagner / Globallookpress.com

Вечером 22 января воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.

Сирены прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях практически одновременно — около 20.40 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Ранее также сообщалось, что сигналы тревоги прозвучали в данных регионах, однако вместо Черниговской в списке была Днепропетровская область, а также подконтрольных Киеве части Запорожья и Донецкой народной республики (ДНР).

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Екатерина Подвигина
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