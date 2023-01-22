Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

В Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога

Вечером 22 января воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.

Сирены прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях практически одновременно — около 20.40 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Ранее также сообщалось, что сигналы тревоги прозвучали в данных регионах, однако вместо Черниговской в списке была Днепропетровская область, а также подконтрольных Киеве части Запорожья и Донецкой народной республики (ДНР).