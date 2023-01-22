Конгрессмен США назвал условие для начала поставок немецких танков ВСУ

Конгрессмен Маккол: для начала поставок немецких танков ВСУ хватит одного танка США

Для начала поставок немецких танков Leopard Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит одного танка Abrams, направленного Вашингтоном, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Майкл Маккол. Его слова приводит ABC News.

«Если бы мы объявили, что собираемся передать танки Abrams, хотя бы один. Я слышал, что Германия ждет, что мы проявим инициативу, тогда они поставили бы танки Leopard», — назвал он необходимое для начала поставок условие.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о поставках танков Украине до сих пор не было принято из-за позиции Германии по этому вопросу.

18 января газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал президента США Джо Байдена о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. 20 января представитель кабмина ФРГ опроверг эту информацию.

