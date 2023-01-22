При обрушении жилого дома в Сирии погибли десять человек

Al Arabiya: при обрушении жилого дома в Алеппо погибли десять человек, среди них ребенок

При обрушении жилого дома в сирийской провинции Алеппо погибли десять человек, среди них один ребенок, сообщает Al Arabiya.

По данным издания, пятиэтажный дом расположен в районе Шейх-Максуд, находящемся под контролем курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС). В здании проживали около 30 человек. Предварительной причиной обрушения названо размытие фундамента, вызванное утечкой воды.

В поисках выживших и погибших под завалами задействованы десятки спасателей и местных жителей. Обломки раскапывают с помощью бульдозера.

4 января сообщалось, что призывной пункт курдских формирований СДС атаковал турецкий беспилотник. Удар пришелся по одному из зданий в городе Эль-Камышлы, в результате произошедшего погибли люди.