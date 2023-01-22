Зеленский встретился с Джонсоном

Президент Украины Зеленский сообщил, что встретился с экс-премьером Британии Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с бывшем премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку», — написал он, опубликовав видео встречи политиков.

Ранее о визите Джонсона сообщили украинские СМИ. Отмечалось, что экс-премьер посетил города Киевской области — Бучу и Бородянку.

13 января газета The Guardian сообщила, что экс-премьер Великобритании планирует посетить Украину и встретиться с Зеленским. Таким образом он может подорвать авторитет Риши Сунака, возглавляющего британское правительство, считает издание.