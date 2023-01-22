Борис Джонсон приехал на Украину

Бывший премьер Британии Борис Джонсон посетил Бучу и Бородянку на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал с неофициальным визитом на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сейчас политик имеет право путешествовать как частное лицо, так как не занимает официальных должностей. По данным издания, Джонсон посетил города Киевской области — Бучу и Бородянку. Во время своей работы на посту премьера Джонсон посещал и украинскую столицу.

13 января газета The Guardian писала, что экс-премьер Великобритании планирует в скором времени посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Таким образом он может подорвать авторитет Риши Сунака, возглавляющего британское правительство, считает издание.

В июле 2022 года Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы и три Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли. По словам мэра города Геннадия Труханова, экс-премьер Соединенного Королевства оказался первым британцем, ставшим почетным гражданином Одессы.