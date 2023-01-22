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14:16, 22 января 2023Россия

Московская пенсионерка влюбилась в иностранца и лишилась около миллиона рублей

Baza: пенсионерка из Москвы перевела около миллиона рублей иностранцу с сайта знакомств

Фото: Shutterstock

Пенсионерка из Москвы влюбилась в иностранца с сайта знакомств и лишилась около миллиона рублей, сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, 71-летняя москвичка познакомилась в интернете с 65-летним мужчиной, который представился сирийским врачом. В течение нескольких недель россиянка общалась с ним в мессенджере, а потом пригласила в гости в столицу.

Иностранец получил разрешение на въезд в Россию и заявил, что добираться в Москву ему придется через Турцию. Там, по словам мужчины, у него возникли проблемы с документами — чтобы их решить, он попросил пенсионерку перечислить ему деньги.

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После этого иностранец сообщил, что доехал до Белоруссии, где его якобы избили российские таможенники, которых, по его утверждению, не устроили его документы. В подтверждение своих слов мужчина отправил россиянке фотографию, на которой он был избит, и вновь попросил ее оказать материальную помощь.

В течение декабря женщина перечислила иностранцу 870 тысяч рублей. Вскоре она заподозрила, что ее возлюбленный оказался мошенником, и написала заявление в правоохранительные органы. После этого, получив от мужчины обещание скоро приехать, она перевела ему еще 10 тысяч рублей на билет до Москвы.

Ранее в Москве на пять лет осудили брачного афериста, который обманул трех женщин на 23 миллиона рублей. Своих жертв мошенник искал на сайте знакомств.

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Варвара Родикова
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