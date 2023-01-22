Московская пенсионерка влюбилась в иностранца и лишилась около миллиона рублей

Baza: пенсионерка из Москвы перевела около миллиона рублей иностранцу с сайта знакомств

Пенсионерка из Москвы влюбилась в иностранца с сайта знакомств и лишилась около миллиона рублей, сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, 71-летняя москвичка познакомилась в интернете с 65-летним мужчиной, который представился сирийским врачом. В течение нескольких недель россиянка общалась с ним в мессенджере, а потом пригласила в гости в столицу.

Иностранец получил разрешение на въезд в Россию и заявил, что добираться в Москву ему придется через Турцию. Там, по словам мужчины, у него возникли проблемы с документами — чтобы их решить, он попросил пенсионерку перечислить ему деньги.

После этого иностранец сообщил, что доехал до Белоруссии, где его якобы избили российские таможенники, которых, по его утверждению, не устроили его документы. В подтверждение своих слов мужчина отправил россиянке фотографию, на которой он был избит, и вновь попросил ее оказать материальную помощь.

В течение декабря женщина перечислила иностранцу 870 тысяч рублей. Вскоре она заподозрила, что ее возлюбленный оказался мошенником, и написала заявление в правоохранительные органы. После этого, получив от мужчины обещание скоро приехать, она перевела ему еще 10 тысяч рублей на билет до Москвы.

Ранее в Москве на пять лет осудили брачного афериста, который обманул трех женщин на 23 миллиона рублей. Своих жертв мошенник искал на сайте знакомств.