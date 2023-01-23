Американский ветеран открыто высмеял новые требования Киева

Ветеран ВМФ США Пособец высмеял желание Киева получить танки Abrams для наступления

Ветеран военно-морского флота (ВМФ) США, активист Джек Пособец открыто высмеял требование Киева заполучить танки Abrams для скорейшего наступления. Соответствующая запись опубликована в его Twitter-аккаунте.

«Согласен, президент Джо Байден должен немедленно отправить Абрамс на Украину!» — написал он, прикрепив к записи фото американской активистки и политика Стейси Абрамс, которая боролась на выборах за пост в губернаторы Джорджии. В 2021 году американка была номинирована на Нобелевскую премию мира за ее усилия на выборах 2020 года.

Джон Вудфорд в ответ на шутку военного написал, что украинцам «необходимо ее лидерство на передовой».

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине американских танков Abrams, заявил, что США отправляют Киеву то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее. «Центр нашего внимания сейчас — предоставление Украине возможностей, которые необходимы им прямо сейчас», — сказал представитель оборонного ведомства США.