Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 23 января 2023Мир

Британский наемник рассказал о невероятно хороших артатаках ВС России на Украине

Британский наемник Перриман: российская артиллерия на Украине работает невероятно хорошо

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Воюющий на стороне Украины 38-летний британский наемник Кристофер Перриман рассказал о «невероятно хорошей» работе российской артиллерии на Украине. Своим мнением на этот счет он поделился с изданием Express.

По словам снайпера с 16-летним опытом службы в королевских войсках, нет ничего хуже, чем пережидать артиллерийские атаки Вооруженных сил (ВС) России. «Сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет», — объяснил Перриман, чье подразделение воюет в Херсонской области.

Он признал, что сейчас украинские войска испытывают трудности с боеприпасами и экипировкой. Британец заметил, что по всей линии фронта Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо установить больше систем противовоздушной обороны (ПВО), а также получить более качественное стрелковое оружие.

«Танки и бронетехника — это здорово, но стрелкам на земле нужно работающее оружие и больше боеприпасов. Атаки усиливаются на севере, но на юго-востоке они [российские войска] больше используют артиллерию, которая, если честно, работает невероятно хорошо, к сожалению для нас», — заключил снайпер.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Эскадрон (батальон) из 14 танков будет направлен на Украину после обещания британского премьер-министра Риши Сунака украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Впоследствии глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что помимо танков Лондон также поставит Украине более 200 единиц другой бронетехники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Стало известно о состоянии здоровья 88-летней звезды «Иронии судьбы»
Панин назвал Хабенского мерзавцем из-за увольнения Назарова
Лукашенко впервые утвердил решение о защите госграницы по воздуху
Бизнесмена осудили за хищение акций «Морского нефтяного терминала» в Крыму
Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебют Роналду за клуб
Цены на нефть выросли
Модели вышли на подиум со звериными головами в полный размер на одежде
Сваха из «Давай поженимся!» предложила новую ведущую для шоу
Усманов попросил освободить его от членства в правлении РСПП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.