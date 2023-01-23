Британский наемник рассказал о невероятно хороших артатаках ВС России на Украине

Британский наемник Перриман: российская артиллерия на Украине работает невероятно хорошо

Воюющий на стороне Украины 38-летний британский наемник Кристофер Перриман рассказал о «невероятно хорошей» работе российской артиллерии на Украине. Своим мнением на этот счет он поделился с изданием Express.

По словам снайпера с 16-летним опытом службы в королевских войсках, нет ничего хуже, чем пережидать артиллерийские атаки Вооруженных сил (ВС) России. «Сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет», — объяснил Перриман, чье подразделение воюет в Херсонской области.

Он признал, что сейчас украинские войска испытывают трудности с боеприпасами и экипировкой. Британец заметил, что по всей линии фронта Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо установить больше систем противовоздушной обороны (ПВО), а также получить более качественное стрелковое оружие.

«Танки и бронетехника — это здорово, но стрелкам на земле нужно работающее оружие и больше боеприпасов. Атаки усиливаются на севере, но на юго-востоке они [российские войска] больше используют артиллерию, которая, если честно, работает невероятно хорошо, к сожалению для нас», — заключил снайпер.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Эскадрон (батальон) из 14 танков будет направлен на Украину после обещания британского премьер-министра Риши Сунака украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Впоследствии глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что помимо танков Лондон также поставит Украине более 200 единиц другой бронетехники.