Цены на нефть выросли

Цены нефти марки Brent превысили 88 долларов за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Утром в понедельник, 23 января, стоимость нефти увеличилась на 0,42 процента. Позднее рост усилился до 0,56 процента и в итоге стоимость барреля составила 88,12 доллара. Это произошло впервые с 5 декабря. Кроме того, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года растет на 0,48 процента, до 82,03 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти рекордно снизились на фоне скидок на марку Urals. В прошлом месяце, когда вступило в силу европейское нефтяное эмбарго и потолок цен, скидки на Urals к эталонному сорту Brent достигали 40 долларов за баррель, сообщили в МЭА. Средняя цена Brent в декабре составила около 83 долларов за баррель, то есть в некоторых случаях российская нефть продавалась почти в два раза дешевле бенчмарка.