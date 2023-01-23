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13:43, 23 января 2023Экономика

Цены на нефть выросли

Цены нефти марки Brent превысили 88 долларов за баррель

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Утром в понедельник, 23 января, стоимость нефти увеличилась на 0,42 процента. Позднее рост усилился до 0,56 процента и в итоге стоимость барреля составила 88,12 доллара. Это произошло впервые с 5 декабря. Кроме того, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года растет на 0,48 процента, до 82,03 доллара за баррель.

Brent от TradingView

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти рекордно снизились на фоне скидок на марку Urals. В прошлом месяце, когда вступило в силу европейское нефтяное эмбарго и потолок цен, скидки на Urals к эталонному сорту Brent достигали 40 долларов за баррель, сообщили в МЭА. Средняя цена Brent в декабре составила около 83 долларов за баррель, то есть в некоторых случаях российская нефть продавалась почти в два раза дешевле бенчмарка.

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Платон Щукин
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