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13:41, 23 января 2023Силовые структуры

Российскому чиновнику дали восемь лет за получение взятки в 1,5 миллиона рублей

На Урале чиновника осудили на восемь лет за получение взятки в полтора миллиона рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На Урале бывшего заместителя главы Тугулымского городского округа осудили на восемь лет за коррупцию. Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение пяти лет и оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, в декабре 2014 года между управлением округа и строительной компанией был заключен контракт на выполнение работ по строительству детского сада, рассчитанного на 150 мест, в поселке Юшала. Позже чиновник, находясь у себя в кабинете, предложил директору фирму передать ему взятку в размере более двух миллионов рублей. За вознаграждение фигурант пообещал помочь в приемке работ и добиться беспрепятственного перевода денег на счета компании.

Коммерсант согласился и передал замглавы муниципалитета карту, на которую стал регулярно отправлять деньги. Всего за период с апреля по декабрь 2015 года осужденный получил почти 1,5 миллиона рублей. Однако позже бизнесмен сообщил обо всем в правоохранительные органы. В отношении него не стали возбуждать дело, так как он активно помогал в раскрытии преступления.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Пензенского района дали 10 лет за получение взяток в виде ритуальных услуг.

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Елизавета Новикова
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