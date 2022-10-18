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20:53, 18 октября 2022Силовые структуры

Российскому чиновнику дали 10 лет за получение взяток в виде ритуальных услуг

Бывшему главе Пензенского района дали 10 лет за получение взяток в виде ритуальных услуг

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывшего главу администрации Пензенского района осудили на 10 лет колонии строгого режима за получение трех взяток в крупном размере. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Татьяна Махницкая.

Также ему запретили занимать должности на госслужбе в течение 10 лет. Его соучастника, главу администрации Алферьевского сельсовета, приговорили к пяти годам колонии и запретили работать в органах самоуправления в течение двух лет.

По данным следствия, в 2018 году чиновник получил от местного бизнесмена взятку в виде оплаты спортинвентаря стоимостью 260 тысяч рублей — волейбольных мячей, велосипедов, беговой дорожки, шахмат, палатки и спортивной формы. За это глава района разрешил предпринимателю построить ритуальный зал. В 2019 году фигурант получил от того же коммерсанта взятку в виде услуг на сумму более 176 тысяч рублей по изготовлению и установке памятников и обустройству мест захоронения его родственников. Благодаря этому предпринимателю удалось ввести в эксплуатацию построенный зал.

В марте 2021 года чиновник через посредника, главу администрации Алферьевского сельсовета, получил 200 тысяч рублей от представителя одной из фирм за незаконное решение вопроса расширения границ участка для застройки.

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Елизавета Новикова
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