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08:34, 23 января 2023Россия

Рогозин рассказал о неразорвавшихся у его ног украинских снарядах

Рогозин заявил, что в Донецке у его ног упали и не взорвались два украинских снаряда

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин вспомнил подробности обстрела своей гостиницы в Донецке. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, всего Вооруженные силы Украины выпустили по зданию семь снарядов, и два из них упали ему под ноги, не разорвавшись по чистой случайности.

Марина Совина
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