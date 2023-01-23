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06:39, 23 января 2023Россия

Рогозин вычислил ранивших его украинских артиллеристов

Рогозин заявил, что по спутнику вычислил ранивших его украинских артиллеристов

Дмитрий Рогозин. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Спутниковая съемка помогла точно установить гаубицу, из которой было совершено покушение в Донецке на экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, у него в госкорпорации остались «добрые друзья и партнеры». Он запросил у них точную карту и снимок, сделанный в тот вечер одним из российских космических аппаратов, что позволило установить орудие, из которого производился выстрел.

Рогозин выразил надежду, что вернется в Донбасс после лечения, чтобы уничтожить боевой расчет украинских артиллеристов. «Это дело чести. Я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья», — сказал он.

Вечером 21 декабря Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. Среди пострадавших также были бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко.

Позднее Рогозин отправил ранивший его осколок от французской артиллерийской установки Caesar, извлеченный хирургами, послу Франции в России Пьеру Леви и попросил передать предмет французскому президенту Эммануэлю Макрону.

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Марина Совина
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