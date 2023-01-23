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07:29, 23 января 2023Россия

Россия решила помочь Кубе продовольствием

Вице-премьер Абрамченко заявила, что Россия прорабатывает гуманитарные поставки на Кубу

Фото: Camilo Freedman / Globallookpress.com

Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала в интервью РИА Новости.

Абрамченко отметила, что это могут быть как поставки, финансируемые из резервного фонда, так и коммерческие — кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие. «Последний пример — это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия», — уточнила собеседница агентства.

В декабре сообщалось, что правительство РФ выделило 800 миллионов рублей на закупку и поставку Кубе 25 тысяч тонн пшеницы. Осуществить закупку, доставку и передачу кубинской стороне гуманитарной помощи поручено МЧС.

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Екатерина Подвигина
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