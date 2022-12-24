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23:33, 24 декабря 2022Экономика

Россия направит 800 миллионов рублей на поставки пшеницы Кубе

Правительство РФ выделило 800 млн рублей на закупку и поставку Кубе 25 тысяч тонн пшеницы

Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Правительство России выделило МЧС более 800 миллионов рублей на закупку и поставку на Кубу до 25 тысяч тонн пшеницы в виде гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ведомству поручено осуществить закупку, доставку и передачу кубинской стороне гуманитарной помощи. Министерство иностранных дел окажет содействие в этом вопросе.

Отмечается, что на закупку в текущем году до 25 тысяч тонн пшеницы из федерального бюджета будет выделено почти 469 миллионов рублей. Также более 298,5 миллиона выделят на доставку гуманитарного груза морским транспортом на Кубу в 2022 году и почти 33,2 миллиона рублей — в 2023-м.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что санкции, введенные странами Запада против России, носят односторонний характер. Глава государства назвал рестрикции против Москвы несправедливыми. «Для нас этот визит [в Москву] имеет глубокое значение. Мы проводим его, когда обе страны, и Россия, и Куба, подвержены несправедливым односторонним санкциям», — высказался он.

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Марина Совина
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