Бывшего российского депутата осудили на три года за растрату 91 миллиона рублей

В Красноярске экс-депутата горсовета осудили на три года за растрату 91 миллиона рублей

В Красноярске 68-летнего бывшего председателя производственно-строительной компании «Союз» осудили на три года за растрату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Вину он не признал. Как уточняет РИА Новости, речь идет о бывшем депутате горсовета Красноярска созыва 2013-2018 Юрии Турове.

По данным следствия, в период с января 2015 по март 2017 года он, будучи руководителем предприятия, осуществляющего управление 44 домами, растратил более 91 миллиона рублей, полученных от владельцев жилья и предназначенных для оплаты коммунальных услуг.

Полученные деньги Туров потратил на личные нужды. Часть суммы он направил на погашение личной задолженности.

Ранее сообщалось, что в Ярославле бывшего российского депутата осудили на 15 лет за создание нарколаборатории.