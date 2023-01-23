Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:34, 23 января 2023Культура

Умерла звездный парикмахер Долорес Кондрашова

Оксана Пушкина рассказала о смерти звездного парикмахера Долорес Кондрашовой

Фото: Alena Kalita / Globallookpress.com

Ушла из жизни российский и советский парикмахер и дизайнер, заслуженный деятель искусств РФ Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила телеведущая Оксана Пушкина/

«С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство!» — высказалась Пушкина, не став называть причину смерти Кондрашовой.

По словам ведущей, ныне покойная создала империю красоты в России, всегда была смелой и харизматичной.

Долорес Кондрашова родилась в семье директора концертно-театрального объединения Баку Гургена Тертеряна. После смерти отца с матерью и сестрой переехала в Москву, где и увлеклась парикмахерским искусством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Комментарии отключены
Последние новости
На Украине рассказали о поставленной убитому переговорщику задаче
В Госдуме предложили ввести отпуск для одной категории срочников
Стало известно о резком повышении стоимости отдыха в одном российском регионе
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинский Ми-8 под Артемовском
50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье
В центре Москвы подешевела аренда однокомнатных квартир
В Испании украинских беженцев эксплуатировали на нелегальных табачных фабриках
Бывшего российского депутата осудили на три года за растрату 91 миллиона рублей
Раскрыты детали российских ответных мер на нефтяной потолок цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.