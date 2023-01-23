Умерла звездный парикмахер Долорес Кондрашова

Оксана Пушкина рассказала о смерти звездного парикмахера Долорес Кондрашовой

Ушла из жизни российский и советский парикмахер и дизайнер, заслуженный деятель искусств РФ Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила телеведущая Оксана Пушкина/

«С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство!» — высказалась Пушкина, не став называть причину смерти Кондрашовой.

По словам ведущей, ныне покойная создала империю красоты в России, всегда была смелой и харизматичной.

Долорес Кондрашова родилась в семье директора концертно-театрального объединения Баку Гургена Тертеряна. После смерти отца с матерью и сестрой переехала в Москву, где и увлеклась парикмахерским искусством.