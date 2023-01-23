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10:48, 23 января 2023Силовые структуры

Двое российских полицейских погибли в ДТП с участием КамАЗа

В Воронежской области 21-летний и 50-летний полицейские погибли в ДТП с участием КамАЗа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Воронежской области двое полицейских погибли в аварии с участием КамАЗа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло вечером 22 января в селе Митрофановка. 21-летний младший лейтенант, находясь за рулем ВАЗа, не справился с управлением и, выехав на встречку, врезался в КамАЗ. В результате сотрудник МВД и его 50-летний коллега, который находился на пассажирском сиденье, скончались на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нетрезвый полицейский из Бирюлево устроил смертельное ДТП на трассе М4 «Дон».

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Елизавета Новикова
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