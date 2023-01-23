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09:16, 23 января 2023Силовые структуры

Нетрезвый российский полицейский устроил смертельное ДТП на трассе

В Подмосковье нетрезвый полицейский из Бирюлево устроил смертельное ДТП на трассе М4 «Дон»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Начальник отделения участковых уполномоченных полиции (ОУУП) по району Бирюлево Западное сел за руль в нетрезвом виде и устроил смертельное ДТП на трассе М4 «Дон». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Полицейский, управляя автомобилем Kia Sorento, примерно в три часа ночи выехал на встречку и столкнулся с «газелью». В результате 33-летний пассажир, который находился в машине вместе с майором, скончался на месте. Еще двое человека пострадали. Сам глава отделения получил сотрясение мозга. Ему оказали медицинскую помощь.

Тест на алкоголь показал 0,7 промилле. В отношении сотрудника МВД возбудили дело по статье 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Проводится служебная проверка.

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Елизавета Новикова
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