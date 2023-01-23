Главу офиса Зеленского обвинили в незаконном присвоении активов Медведчука

Депутат Рады Лерос обвинил главу ОП Ермака в незаконном присвоении активов Медведчука

Депутат Верховной Рады Гео Лерос обвинил главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака в незаконном присвоении активов председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом парламентарий сообщает в своем Telegram-канале.

По словам Лероса, Ермак незаконно завладел долей Медведчука в крупном строительном холдинге. В связи с этим депутат попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить действия главы офиса Зеленского, упрекнув администрацию украинского лидера в попытке «грабить бедную страну» во время боевых действий в республике.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщили о намерении судить Медведчука по статье о государственной измене.