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10:07, 23 января 2023Россия

В Петербурге водитель Porsche устроил погоню в стиле GTA и попал на видео

В Петербурге водитель Porsche протаранил 7 авто, уходя от полицейской погони в стиле GTA

В Санкт-Петербурге водитель на Porsche Cayenne протаранил семь автомобилей, уходя от полицейской погони в стиле GTA. Массовое ДТП попало на видео, кадры от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало издание «Фонтанка».

На появившемся видеоролике видно, как россиянин пытается оторваться от полицейских во дворах. На кадрах водителю дают сигнал остановиться, однако тот жмет на газ и ныряет в «карман». На большой скорости он ударяет сразу семь машин, затем выезжает обратно на проезжую часть Ириновского проспекта и пытается проскочить между двумя Mercedes. Одна из иномарок находится в левом ряду, Porsche ее задевает по касательной, а «Гелендваген» отбрасывает на остановку общественного транспорта.

Позже правоохранители рассказали, что пешеходы не пострадали, а водитель «Гелендваген» попала в больницу с травмами. Лихачом на Porsche оказался 22-летний молодой человек. По данным МВД, у него были явные признаки наркотического опьянения. На соседнем сиденье его авто лежал белый порошок и черная балаклава. Парень перевозил 0,15 грамма наркотика. Мужчину доставили в отдел полиции.

19 января сообщалось, что на 2-м километре МКАД водитель грузовика протаранил два автомобиля и погиб. Автомобили, которые оказались повреждены, — такси Kia и Volvo. После аварии движение на участке дороге близ ДТП было затруднено.

Анна Щербакова
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