В Москве «кошачьего маньяка» приговорили к 2,5 года колонии

В Москве местного жителя приговорили к 2,5 года колонии за убийства кошек

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил 33-летнего местного жителя Олега Кривякова к 2,5 года колонии-поселения за серию убийств кошек. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Кривякова признали виновным по статье 245 («Жестокое обращение с животными») и 213 («Хулиганство») УК РФ. 18 декабря 2020 года и 5 января 2021 года россиянин выслеживал у жилых домов бездомных кошек и стрелял по ним из пневматического пистолета. Жертвой стало одно животное, еще два были ранены. Выживших признали вещественным доказательством.

Свои действия «кошачий маньяк» определял как помощь городу. Уличных животных он назвал рассадником вирусов и бактерий.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска убил кошку на видео и получил тюремный срок.