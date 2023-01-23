Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:41, 23 января 2023Силовые структуры

В Москве «кошачьего маньяка» приговорили к 2,5 года колонии

В Москве местного жителя приговорили к 2,5 года колонии за убийства кошек

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил 33-летнего местного жителя Олега Кривякова к 2,5 года колонии-поселения за серию убийств кошек. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Кривякова признали виновным по статье 245 («Жестокое обращение с животными») и 213 («Хулиганство») УК РФ. 18 декабря 2020 года и 5 января 2021 года россиянин выслеживал у жилых домов бездомных кошек и стрелял по ним из пневматического пистолета. Жертвой стало одно животное, еще два были ранены. Выживших признали вещественным доказательством.

Свои действия «кошачий маньяк» определял как помощь городу. Уличных животных он назвал рассадником вирусов и бактерий.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска убил кошку на видео и получил тюремный срок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Японские компании резко поднимут стоимость страхования судов с СПГ в России
Светлана Ходченкова отметила 40-летие в бикини на пляже
Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией
В Кремле прокомментировали признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США
Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках
России предсказали временное замедление роста цен
Вассерман объяснил отказ от жилетки
Умер 36-летний актер сериала «Винченцо» На Чул
Психолог назвала способы распознать лжеца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.