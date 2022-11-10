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07:17, 10 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин убил кошку на видео и получил тюремный срок

Прокуратура: снявшего на видео убийство кошки жителя Новосибирска приговорили к 3 годам

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии-поселения 19-летнего местного жителя, который до смерти избил кошку и отправил видео об этом своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою кошку. В течение продолжительного времени подсудимый душил животное, бил молотком по голове, а затем несколько раз бросал на твердую поверхность. Происходившее он снял на камеру мобильного телефона, а видео отправил своей знакомой.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»). «Подсудимый вину признал частично», — уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что двое мужчин расстреляли дворовых собак на глазах у мальчика и его матери, после чего подарили ребенку гильзы. По словам ветеринара, одного из животных пришлось усыпить, чтобы оно не мучилось. Судьба второй дворняги неизвестна.

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Марина Совина
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