Россияне расстреляли собак при ребенке, подарили ему гильзы и попали на видео

В Самаре двое мужчин расстреляли дворовых собак на глазах у ребенка и подарили ему гильзы

В садовом товариществе «Ракитовские дачи» в Самаре двое мужчин расстреляли дворовых собак на глазах у мальчика и его матери, после чего подарили ребенку гильзы. Об этом рассказал ветеринар Иван Коротков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на улице со своей матерью гуляет ребенок, а рядом с ними находится бездомная собака, не проявляющая агрессии. В какой-то момент подъезжает легковая машина, из которой выходят двое мужчин с оружием и делают несколько выстрелов в сторону собаки. После этого россияне подходят к мальчику и, как утверждает сообщивший о происшествии ветеринар, передают ребенку гильзы.

Коротков рассказал, что раненную собаку по кличке Бой к нему привезли местные жители. Они нашли животное прячущимся в будке. У пса выявили огнестрельное ранение в грудь и оскольчатые переломы больших берцовых костей. По словам ветеринара, дворнягу пришлось усыпить, чтобы она не мучалась.

Врач добавил, что от рук тех же мужчин пострадала еще одна собака, которая не попала в кадр камеры. После обстрела она убежала. Судьба животного неизвестна.

30 октября в полицию о случившимся заявила местная жительница, сообщили в региональном МВД порталу 63.ru. По данному факту проводится проверка.

Ранее житель Красноярского края заставил свою 13-летнюю дочь снимать на видео, как он убивает топором их домашнюю собаку. Как стало известно, россиянин разводит мастифов, один из которых напал на его трехлетнего сына, разодрав мальчику ухо и голову. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил жестоко убить животное.