США ввели новый пакет санкций против подавлявших протесты иранских офицеров

Минфин США ввел санкции против офицеров КСИР, причастных к подавлению протестов в Иране

Минфин США ввел пакет санкций против высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), причастных к подавлению массовых протестов в Иране, а также против финансовых фондов организации, обеспечивающий работу связанных с ними предприятий. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«США по-прежнему привержены поддержке иранского народа в его требованиях о соблюдении прав человека и других основных свобод. Вместе с нашими партнерами мы будем продолжать привлекать иранский режим к ответственности до тех пор, пока он полагается на насилие, фиктивные судебные процессы, казни протестующих и другие средства подавления своего народа», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В санкционный список включены: председатель совета директоров Кооперативного фонда КСИР Али Асгар Норузи, его заместитель Сейед Амин-Ала Эмами Табатабай, члены совета директоров фонда Ахмад Карими, Яхья Алаоддини и Джамал Бабаморади. Помимо них «за преступления против народа Ирана» под рестрикции попали командующие местными силами КСИР Мохаммад Назар Азими, Азими Курош Азиабани, Моджтаба Фада, Хоссейн Танавар.

Ранее совет глав МИД стран Евросоюза утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана, причина — многочисленные нарушения прав человека в рамках протестов, продолжающихся в стране с сентября 2022 года.