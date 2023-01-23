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03:20, 23 января 2023Россия

Минфин предложил лишать свободы за продажу контрафактных сигарет

Минфин предложил ввести уголовное наказание поставщиков и продавцов табачного контрафакта

Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

В Министерстве финансов России захотели ввести уголовную ответственность за производство и продажу табачных изделий без лицензии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Законопроект предлагает внести изменения в УК, УПК и КоАП. Сообщается, что документ уже согласован рядом ведомств, в том числе Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.

Документом предусмотрено наказание за производство, закупку, хранение, поставку, в том числе через границу РФ, табачной продукции и сырья для их производства без лицензии. Размер штрафов — от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты за год до трех лет. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кроме этого, предлагается ввести лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В пояснительной записке к проекту говорится, что меры обусловлены увеличением доли теневого сектора в табачной отрасли.

Ранее россиян предупредили о наказании за нелегальный запуск дрона во дворе. Член Ассоциации юристов России Коба Оржония назвал размер штрафа за данное нарушение.

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Екатерина Подвигина
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