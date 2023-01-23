Минфин предложил лишать свободы за продажу контрафактных сигарет

Минфин предложил ввести уголовное наказание поставщиков и продавцов табачного контрафакта

В Министерстве финансов России захотели ввести уголовную ответственность за производство и продажу табачных изделий без лицензии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Законопроект предлагает внести изменения в УК, УПК и КоАП. Сообщается, что документ уже согласован рядом ведомств, в том числе Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.

Документом предусмотрено наказание за производство, закупку, хранение, поставку, в том числе через границу РФ, табачной продукции и сырья для их производства без лицензии. Размер штрафов — от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты за год до трех лет. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кроме этого, предлагается ввести лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В пояснительной записке к проекту говорится, что меры обусловлены увеличением доли теневого сектора в табачной отрасли.

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