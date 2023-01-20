Россиян предупредили о наказании за нелегальный запуск дрона во дворе

Юрист Оржония рассказал о штрафе за нелегальный запуск дрона во дворе дома

Несанкционированный запуск дрона во дворе дома грозит россиянам штрафом до 50 тысяч рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Речь идет о беспилотниках со взлетной массой более 150 граммов. Такие аппараты, по словам юриста, подлежат госучету, которым занимается Росавиация.

Заявление на регистрацию нужно подать в течение десяти дней после покупки дрона. Сделать это можно по почте, через портал учета беспилотных воздушных судов или «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить фото и серийный номер устройства.

За полеты без регистрации грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Также нарушителя могут лишить права управления квадрокоптером сроком до одного года. А за повреждение чужого имущества или причинения вреда здоровью пилоту дрона грозит уголовная ответственность.

В начале января в Оренбургской области запретили использование частных беспилотников. Такое право осталось только у органов государственной власти, подведомственными им организациями, а также у организаций, имеющих соответствующий договор с властями.

До этого запуск беспилотников запретили в нескольких других российских регионах, в частности, в Рязанской, Нижегородской областях, в Пермском крае и Республике Марий Эл.