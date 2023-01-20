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06:06, 20 января 2023Россия

Россиян предупредили о наказании за нелегальный запуск дрона во дворе

Юрист Оржония рассказал о штрафе за нелегальный запуск дрона во дворе дома

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Несанкционированный запуск дрона во дворе дома грозит россиянам штрафом до 50 тысяч рублей. Об этом РИА Недвижимость рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Речь идет о беспилотниках со взлетной массой более 150 граммов. Такие аппараты, по словам юриста, подлежат госучету, которым занимается Росавиация.

Заявление на регистрацию нужно подать в течение десяти дней после покупки дрона. Сделать это можно по почте, через портал учета беспилотных воздушных судов или «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить фото и серийный номер устройства.

За полеты без регистрации грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Также нарушителя могут лишить права управления квадрокоптером сроком до одного года. А за повреждение чужого имущества или причинения вреда здоровью пилоту дрона грозит уголовная ответственность.

В начале января в Оренбургской области запретили использование частных беспилотников. Такое право осталось только у органов государственной власти, подведомственными им организациями, а также у организаций, имеющих соответствующий договор с властями.

До этого запуск беспилотников запретили в нескольких других российских регионах, в частности, в Рязанской, Нижегородской областях, в Пермском крае и Республике Марий Эл.

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Екатерина Подвигина
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