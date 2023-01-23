Японские компании резко поднимут стоимость страхования судов с СПГ в России

Nikkei: японские компании поднимут стоимость страхования судов с СПГ в России на 80%

С 25 января японские компании поднимут цену страхования судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) в территориальных водах России, на 80 процентов. Об этом стало известно газете Nikkei.

Резкий рост стоимости объясняется тем, что международные перестраховщики, которые берут на себя часть страховых выплат, увеличили стоимость премий на фоне повышенных геополитических рисков из-за конфликта на Украине. Это может также подтолкнуть вверх цены на топливо.

В конце декабря издание сообщало, что с 1 января 2023 года крупнейшие страховые компании Японии перестанут страховать суда, навигация которых проходит в акватории России и Украины, от военного ущерба. Позднее правительство страны обратилось к страховщикам с просьбой продолжить обслуживать суда в территориальных водах России — Япония обеспокоена будущими поставками российского СПГ с проекта «Сахалин-2», который играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. В результате переговоров было решено продолжать страховать морские перевозки топлива в январе 2023 года.

На фоне введенных западных санкций, запрещающих зарубежным компаниям страховать российские танкеры, у отечественных судовладельцев возникли проблемы с морскими перевозками. В настоящее время российские судовладельцы пытаются найти новые способы страхования танкеров, в частности, предлагают создать в России особые морские клубы.