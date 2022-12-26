Российские компании начали искать новые способы страхования морских судов

РИА Новости: российские судовладельцы стали искать новые способы страхования морских судов

После введения западных санкций, запрещающих зарубежным компаниям страховать российские танкеры, у отечественных судовладельцев возникли проблемы с морскими перевозками. Решить их можно в том числе при помощи создания в России особых морских клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

Речь идет об обществах взаимного страхования. Такая альтернатива необходима, поскольку на данный момент в стране есть только один страховщик, который может обеспечить страхование ответственности судовладельца (так называемое морское ОСАГО, или P&I, необходимое для покрытия ущерба в случае урона третьим лицам, окружающей среде или грузу — прим. «Ленты.ру»), и один перестраховщик — «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК). При этом существуют риски, что российские судовладельцы могут их лишиться, «если что-то пойдет не так», предупредил один из экспертов.

Собеседники агентства назвали и другие способы выхода из ситуации: по их мнению, положение судовладельцев могло бы улучшиться при предоставлении им госгарантий. Альтернативным вариантом может стать организация страховой и перестраховочной компании, которая защищала бы судовладельцев в первую очередь по полису P&I. Как отмечают специалисты, российские грузы перевозят не только отечественные, но и иностранные суда. «Нужно искать судовладельцев, которые не только наши грузы повезут, но и в части защиты интересов самих судовладельцев будут застрахованы», — отметил один из источников. Однако в последнее время иностранные страховщики начали отказывать в страховке судов, которые перевозят российские грузы.

В начале декабря в территориальных водах Турции застряли в пробке десятки танкеров с российской нефтью в связи с тем, что Анкара ввела дополнительные требования для танкеров, перевозящих сырую нефть, при прохождении через свои проливы. Турция начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу судну P&I-страхования. Местные власти также просят прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием информации о судне, грузе и рейсе.