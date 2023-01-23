Россияне стали меньше тратить на отпуск

«Ромир»: россияне за последние шесть месяцев стали меньше тратить на отпуск и рестораны

Россияне за последние полгода стали меньше тратить на отпуск и походы по ресторанам, но при этом больше — на лекарства и ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и холдинга «Ромир».

«С точки зрения оценки трат, за последние полгода респонденты уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию», — говорится в публикации.

Отмечается, что, с точки зрения ожиданий, в ближайшие шесть месяцев основными поводами для беспокойства потребителей являются уровень доходов, эмоциональное состояние и физическое здоровье. При этом в исследовании говорится, что абсолютное большинство россиян не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей.

Ранее стало известно, что если правильно прибавить выходные, приуроченные к государственным праздникам, то в 2023 году россияне могут официально отгулять почти два месяца отпуска (52 дня) вместо положенных 28 календарных дней. Так, майские праздники получится продлить на четыре дня, если взять дополнительные выходные со 2-го по 5-е число.

