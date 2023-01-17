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09:43, 17 января 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ отдохнуть почти два месяца и потратить 22 дня отпуска

OneTwoTrip: если совместить отпуск с государственными выходными, то отдых составит 52 дня

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Если правильно прибавить выходные, приуроченные к государственным праздникам, то в 2023 году россияне могут официально отгулять почти два месяца отпуска (52 дня), вместо положенных 28 календарных дней. Способ потратить меньше дней отпуска и больше отдохнуть раскрыли специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip.

Так, если взять отгулы с 20 по 22 февраля, то его можно совместить с официальными выходными по случаю 23 февраля, которые выпадают на четверг и пятницу — общая продолжительность отдыха составит девять дней. В марте также можно уместить небольшой отпуск, если приплюсовать к Международному женскому дню, который выпадает на среду, 6-7-е (понедельник и вторник) и 9-10-е (четверг и пятница) числа.

Майские праздники получится продлить на четыре дня, если взять дополнительные выходные со 2-го по 5-е число. Еще три отгула со среды по пятницу (10-12 мая) увеличат общее количество дней отпуска до 16. В июне День России выпадает на понедельник, поэтому, если сделать оставшиеся дни недели нерабочими, отдыхать непрерывно можно девять дней (с выходными).

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День народного единства приходится на первую субботу ноября, поэтому выходной переносится на понедельник. Если взять отпуск со вторника по пятницу (7-10 ноября), отдых продлится девять дней. Итого за счет 22 дней основного отпуска, совмещенного с государственными праздниками и рядом стоящими выходными, россияне могут отдыхать 52 дня.

Ранее в декабре 2022 года россиянам напомнили, что наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2023 году является август. Объяснялось, что с финансовой точки зрения лучше отдыхать в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней.

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Дарья Рыбак
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