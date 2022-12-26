Юрист назвал россиянам самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году

Юрист HeadHunter: россиянам выгодно брать отпуск в 2023 году в августе, марте или октябре

Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2023 году назван август. Об этом в интервью РИА Новости рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По словам специалиста, с финансовой точки зрения россиянам выгодно отдыхать в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней. Так, в наступающем году лучше для отдыха выбрать август, в котором 23 рабочих дня, а также март и октябрь, где работать придется по 22 дня.

При этом отправляться в отпуск в январе, феврале, апреле и мае, напротив, не так выгодно, поскольку в эти месяцы зарплата будет превышать отпускные.

Ранее в декабре ведущие российские туроператоры перечислили отечественным туристам рабочие лайфхаки для экономии на отдыхе за границей. В первую очередь эксперты порекомендовали соотечественникам приобретать путевки по акциям раннего бронирования.