Туроператоры перечислили рабочие лайфхаки для экономии на отдыхе за границей

Туроператоры порекомендовали россиянам приобретать туры по акции раннего бронирования

Ведущие российские туроператоры перечислили отечественным туристам рабочие лайфхаки для экономии на отдыхе за границей. Их советы публикует РБК.

В первую очередь эксперты порекомендовали россиянам приобретать туры по акциям раннего бронирования. Компании предлагают скидки от 15 до 50 процентов путешественникам, приобретающим путевки как минимум за полгода до старта сезона. «Если у вас четкие даты отпуска и много требований к вашему отдыху, то тем более стоит заблаговременно задуматься о приобретении тура», — добавил один из собеседников издания.

Также выгодно провести отпуск можно, если купить путевку в последний момент. Однако, по мнению ряда туроператоров, время «горящих туров» прошло еще до пандемии. «Феномен горящих туров сейчас встречается гораздо реже ввиду дефицита рейсов по некоторым направлениям. Тем не менее такая возможность еще есть, и она больше подходит для туристов, которые могут себе позволить сорваться и отправиться в отпуск через два дня», — пояснили в Anex Tour.

Еще один действенный способ экономии, который работает на любом направлении, — планировать поездку в низкий сезон. «Например, относительно Нового года: вылет 30-31 декабря или после 10 января поможет в разы уменьшить стоимость поездки. Вторая половина января для Турции — низкий сезон, поэтому ценник приятнее», — уточнили в Anex Tour.

Кроме того, сохранить бюджет поможет бронирование экскурсий за границей онлайн, покупка местной сим-карты, а также система tax free. «Налоги, в том числе и НДС, включены в цену практически всех товаров. Но иностранцы не обязаны платить их в другой стране, поскольку не пользуются ее благами. Так, НДС в Турции составляет 18 процентов, в Китае — 13 процентов, а в Таиланде — семь процентов», — рассказали туроператоры.

При этом россиянам стоит учесть, что путешествующие по Европе соотечественники в последнее время все чаще стали сталкиваться со сложностями при оформлении возврата НДС. Были случаи, когда отечественным туристам не просто отказывали в tax free, но и угрожали изъять покупки. Подобное происходило, например, во Франции, Эстонии, Австрии и Финляндии.

Ранее в декабре россиянин получил условный срок за вывоз в Россию из Финляндии крупной суммы денег и предметов роскоши. Уточняется, на пограничном переходе Нуйямаа финская таможня задержала туриста, который пытался провезти в Россию смарт-часы, две клюшки для гольфа стоимостью более тысячи евро (около 75 тысяч рублей) и 800 евро наличными (60 тысяч рублей).