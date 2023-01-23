Российские военные отодвинули линию обстрела в Запорожской области

Рогов сообщил о сдвиге линии обстрела в Запорожской области благодаря наступлению ВС РФ

Российские военные отодвинули линию обстрела городов и сел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, продвижение российской армии позволили выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ВСУ как опорные пункты. «Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», заявил Рогов агентству.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области сообщил, что украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области. Он пояснил, что Каменское является важным стратегическим объектом, взятие его контроль позволит продвинуться в направлении Степногорска. Сейчас, по словам Рогова, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.