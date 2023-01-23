В Запорожье сообщили об отступлении украинских войск из села Каменское

Рогов сообщил, что украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области

Украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что Каменское является важным стратегическим объектом, взятие его контроль позволит продвинуться в направлении Степногорска. Сейчас, по словам Рогова, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

21 января Рогов указал, что Российская армия в последние дни взяла под свой контроль трассу Каменское-Орехов, из-за чего украинские войска испытывают недостаток в снарядах. У них нарушилась логистика, так как дорогу вдоль линии фронта ВСУ использовали для основной переброски войск, военной техники и боеприпасов. Теперь же, добавил он, Киев стягивает войска в Запорожскую область, ближе к линии боевого соприкосновения.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения Восточного военного округа в результате наступления заняли новые рубежи на запорожском направлении. Также ведомство отчиталось об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе села Малиновка Запорожской области.