Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:12, 23 января 2023Россия

В Запорожье сообщили об отступлении украинских войск из села Каменское

Рогов сообщил, что украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что Каменское является важным стратегическим объектом, взятие его контроль позволит продвинуться в направлении Степногорска. Сейчас, по словам Рогова, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

21 января Рогов указал, что Российская армия в последние дни взяла под свой контроль трассу Каменское-Орехов, из-за чего украинские войска испытывают недостаток в снарядах. У них нарушилась логистика, так как дорогу вдоль линии фронта ВСУ использовали для основной переброски войск, военной техники и боеприпасов. Теперь же, добавил он, Киев стягивает войска в Запорожскую область, ближе к линии боевого соприкосновения.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения Восточного военного округа в результате наступления заняли новые рубежи на запорожском направлении. Также ведомство отчиталось об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе села Малиновка Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский оценил планы Запада поставить Украине несколько десятков танков
Росприроднадзор предложил отменить лицензии на перевозку опасных отходов
Юрист рассказал о действиях при обнаружении чужой банковской карты
Путин посетит МГУ в День российского студенчества
Пассажир московского метро с петухом на руках попал на видео
Зафиксировано ускоренное ухудшение видимости звездного неба
Британский телеканал показал украинские танки среди жилых домов Артемовска
Американский политик рассказал о решении всех проблем человечества
В Запорожье сообщили об отступлении украинских войск из села Каменское
43-летняя женщина примерила детский наряд и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.