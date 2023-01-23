Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 23 января 2023Бывший СССР

Посол Украины попросил у Австралии еще военной помощи

Посол Украины Мирошниченко попросил у Австралии военную помощь на годовщину начала СВО

Фото: Shutterstock

Помощь Австралии Киеву рискует сократиться, однако Украина все еще надеется на объявление очередных военных передач от австралийского правительства на годовщину начала российской спецоперации, заявил украинский посол в стране Василий Мирошниченко. Его слова приводит газета Sydney Morning Herald.

«Я очень надеюсь, что на годовщину будет дополнительная помощь от правительства Австралии. Это было бы символически мощно», — сказал дипломат.

Среди того что попросил Мирошниченко в письме к австралийскому министру обороны — бронетранспортеры Bushmaster, боевые машины пехоты, беспилотные летательные аппараты, оборудование для разминирования и боеприпасы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новая встреча в рамках формата «Рамштайн», на которой обсуждают вопросы предоставления вооружения Киеву, пройдет в феврале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
Мать отомстила напавшему на ее дочь петуху и приготовила из него наггетсы
В России будут развивать туризм в новых регионах страны
В ДНР и ЛНР перехватили 14 снарядов HIMARS
Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской бригады ВСУ
В Европе оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
Минобороны заявило о поражении до 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Российский учитель выпорол двух школьников перед классом и попал на видео
Двое бывших сотрудников МВД получили сроки за фальсификацию доказательств
Российская семиклассница пропала после свидания с 45-летним мужчиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.