Посол Украины попросил у Австралии еще военной помощи
Помощь Австралии Киеву рискует сократиться, однако Украина все еще надеется на объявление очередных военных передач от австралийского правительства на годовщину начала российской спецоперации, заявил украинский посол в стране Василий Мирошниченко. Его слова приводит газета Sydney Morning Herald.
«Я очень надеюсь, что на годовщину будет дополнительная помощь от правительства Австралии. Это было бы символически мощно», — сказал дипломат.
Среди того что попросил Мирошниченко в письме к австралийскому министру обороны — бронетранспортеры Bushmaster, боевые машины пехоты, беспилотные летательные аппараты, оборудование для разминирования и боеприпасы.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новая встреча в рамках формата «Рамштайн», на которой обсуждают вопросы предоставления вооружения Киеву, пройдет в феврале.