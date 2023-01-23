Посол Украины попросил у Австралии еще военной помощи

Посол Украины Мирошниченко попросил у Австралии военную помощь на годовщину начала СВО

Помощь Австралии Киеву рискует сократиться, однако Украина все еще надеется на объявление очередных военных передач от австралийского правительства на годовщину начала российской спецоперации, заявил украинский посол в стране Василий Мирошниченко. Его слова приводит газета Sydney Morning Herald.

«Я очень надеюсь, что на годовщину будет дополнительная помощь от правительства Австралии. Это было бы символически мощно», — сказал дипломат.

Среди того что попросил Мирошниченко в письме к австралийскому министру обороны — бронетранспортеры Bushmaster, боевые машины пехоты, беспилотные летательные аппараты, оборудование для разминирования и боеприпасы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новая встреча в рамках формата «Рамштайн», на которой обсуждают вопросы предоставления вооружения Киеву, пройдет в феврале.