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11:02, 23 января 2023Бывший СССР

Украина анонсировала встречу с западными партнерами на базе Рамштайн

Глава Минобороны Украины Резников: новая встреча в формате «Рамштайн» пройдет в феврале

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новая встреча в рамках формата «Рамштайн», на которой обсуждают вопросы предоставления вооружения Киеву, пройдет в феврале. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.

«"Рамштайн-9" пройдет в феврале», — заявил он. Резников также рассказал, что доверие западных партнеров к Украине растет.

20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке танков Leopard украинской стороне в ходе встречи глав военных ведомств на базе Рамштайн. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что есть веские причины для поставок техники и есть веские причины против.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин назвал темы разговоров во время встречи на базе Рамштайн. По его словам, обсуждались вопросы поставок на Украину средств противовоздушной обороны и бронетехники, а также синхронизация такой помощи. В результате Швеция приняла решение отправить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, а Дания — 19 гаубиц.

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Кристина Есикова
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