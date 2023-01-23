Инженеры Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ с начала СВО

70 групп разминирования Росгвардии ежедневно выходят на боевую службу в зоне СВО

Начальник Главного штаба — заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Яшин — поздравил личный состав с годовщиной образования инженерной службы ведомства. Об этом 24 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По словам Яшина, сотрудники инженерных подразделений Росгвардии успешно справляются со своей работой и заслужили авторитет и уважение. Ведь они отважны, мужественны и готовы к самопожертвованию во имя Отечества.

Ежедневно в зоне специальной военной операции (СВО) на боевую службу привлекаются 70 групп разминирования Росгвардии. Им необходимо обследовать значимые объекты архитектуры, проверять пункты гуманитарной помощи, образовательные и медицинские учреждения. Кроме того, военные инженеры уничтожают схроны с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Заместитель директора Росгвардии отметил, что с начала СВО инженерные подразделения Росгвардии спасли жизни тысячи граждан, уничтожили более 13 тонн взрывчатки и обезвредили 112 тысяч опасных предметов.

Часто Росгвардейцым приходится проверять участки дорог, территории около населенных пунктов и даже частные дома и участки рядом с ними. Так, Яшин вспомнил, что во время одной из задач саперы Росгвардии обезвредили боеголовку украинских военных, которую обнаружили в огороде жилого дома в пригороде Энергодара. А всего специалисты службы исследовали и очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров автодорог и маршрутов движения войск.

Еще одной важной задачей инженеров Росгвардии является инженерная разведка и разминирование территории вдоль линий электропередач. Именно это обеспечивает безопасность при проведении работ по восстановлению подачи электричества в населенные пункты.

«Генерал-полковник Юрий Яшин пожелал всему личному составу и ветеранам инженерной службы войск реализации намеченных планов, здоровья и благополучия!», — заявили в пресс-службе ведомства.