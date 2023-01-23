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10:11, 23 января 2023Экономика

В тестировании платежного стикера Сбера примет участие сто тысяч человек

Сбер начнет самое масштабное массовое тестирование технологии платежный стикер.

Фото: Unsplash

В начале февраля Сбер начнет самое масштабное массовое тестирование технологии платежный стикер. Для клиентов оно будет бесплатным, говорится в сообщении Сбера.

Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

«Технология платежного стикера надежна и безопасна, ведь по сути это почти аналог банковской карты, но более компактный. При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями со Сбером. По итогам масштабного тестирования, в котором бесплатно примет участие 100 тысяч человек, мы примем решение о внедрении платежных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтём отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное — удобство и комфорт клиентов при использовании наших сервисов», — говорит Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Фото: пресс-служба Сбера

Тестирование с участием клиентов начнется уже в ближайшее время. О том, как стать тестировщиком сервиса, банк уже совсем скоро сообщит дополнительно.

Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, — в магазине, кафе, парикмахерской и так далее. А еще по нему можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Платежный стикер — вариант Дебетовой СберКарты «Мир». Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы СберСпасибо, а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5 тысяч рублей в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.

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Татьяна Романова
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