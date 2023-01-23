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08:55, 23 января 2023Экономика

Россия захотела создать для Кубы расчетный центр на базе цифрового песо

Омбудсмен Титов: Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо
Борис Титов

Борис Титов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена и председателя делового совета «Россия – Куба» Бориса Титова, передает РИА Новости.

Отмечается, что Москва таким образом предложила Гаване вывести экономику из тени. Титов обсудил проект главой Центрального Банка Кубы Мартой Гонсалес в ходе встречи в Гаване. Омбудсмен рассказал, что российская сторона готова предложить Кубе свой опыт создания цифровой среды для предпринимателей.

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Марина Совина
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