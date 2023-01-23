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12:20, 23 января 2023Мир

Польша потребовала от Шольца внятной позиции по передаче танков Украине

Польша потребовала от канцлера ФРГ Шольца внятной позиции по передаче танков Украине

Фото: Felix Zahn / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Польша требует от канцлера Германии Олафа Шольца занять внятную позицию по передаче Украине танков Leopard 2. Об этом в эфире Польского радио заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

По словам польского дипломата, Шольц должен последовать примеру главы немецкого МИД Анналены Бербок, выразившей согласие с инициативой Польши поставить танки на Украину. Ранее она заявила, что Берлин «не встанет на пути» Варшавы.

«Мы бы имели больше уверенности, что заявление о согласии будет рассмотрено положительно, если бы эту позицию представил и канцлер Шольц», — сказал Пшидач.

Как отметил польский дипломат, с формальной точки зрения, позиции, озвученной главой немецкого МИД, достаточно для принятия решения о поставках танков, однако Варшава ожидает конкретики по данному вопросу от самого Шольца.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик предрек международную изоляцию Германии в случае отказа Берлина поставлять Leopard 2 Киеву.

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Глеб Бажуткин
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