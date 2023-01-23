Польша потребовала от Шольца внятной позиции по передаче танков Украине

Польша потребовала от канцлера ФРГ Шольца внятной позиции по передаче танков Украине

Польша требует от канцлера Германии Олафа Шольца занять внятную позицию по передаче Украине танков Leopard 2. Об этом в эфире Польского радио заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

По словам польского дипломата, Шольц должен последовать примеру главы немецкого МИД Анналены Бербок, выразившей согласие с инициативой Польши поставить танки на Украину. Ранее она заявила, что Берлин «не встанет на пути» Варшавы.

«Мы бы имели больше уверенности, что заявление о согласии будет рассмотрено положительно, если бы эту позицию представил и канцлер Шольц», — сказал Пшидач.

Как отметил польский дипломат, с формальной точки зрения, позиции, озвученной главой немецкого МИД, достаточно для принятия решения о поставках танков, однако Варшава ожидает конкретики по данному вопросу от самого Шольца.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик предрек международную изоляцию Германии в случае отказа Берлина поставлять Leopard 2 Киеву.