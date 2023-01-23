Согласие Германии на передачу Польшей танков Leopard 2 Украине объяснили

Политолог Кортунов назвал уступкой согласие Германии на передачу Leopard 2 Украине Польшей

Германия согласилась на передачу Польшей немецких танков Leopard 2 Украине из-за давления. Так решение Берлина в беседе с «Лентой.ру» объяснил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он предположил, что другие страны также могут получить разрешение властей ФРГ на аналогичный шаг.

«На Германию оказывается очень сильное давление со стороны соседей и партнеров по НАТО, Европейскому союзу. Поскольку Шольц не принял решение о передаче Украине танков из состава Бундесвера, наверное, в качестве уступки было принято решение о том, что Германия не будет возражать против передачи польских танков», — сказал политолог.

Это своего рода попытка найти выход из нынешней ситуации, так как руководство Германии не готово передавать свои танки и вместе с тем не хочет создавать дополнительных проблем в НАТО и Европейском союзе Андрей Кортунов генеральный директор российского совета по международным делам

Законодательство Германии ограничивает отправку своей техники в зону боевых действий третьими странами. Для этого Берлин должен дать свое согласие.

«У других стран не так много танков Leopard 2. Но прецедент создан, возможно, он будет распространен и на другие страны Центральной и Восточной Европы», — считает Андрей Кортунов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит на Украину произведенные в Германии танки Leopard 2. Она отметила, что пока Варшава не обращалась с запросом одобрить поставку. «Но если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути», — сказала она.

Украина долгое время запрашивает у западных стран передачу тяжелой техники, в том числе танков Leopard 2, однако власти ФРГ не могут согласовать поставку. Союзники Украины обсуждали поставки танков 20 января на встрече на базе Рамштайн, но не приняли решение.