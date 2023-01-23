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08:57, 23 января 2023Экономика

США начали сокращать поставки газа в Европу

«Ъ»: США начали перенаправлять поставки газа из Европы в Азию
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Nick Oxford / Reuters

Снижение цен на газ в Европе привело к постепенному сокращению поставок американского газа в регион, пишет «Коммерсантъ». США начали перенаправлять потоки в Азию, где выгоднее продавать топливо.

По данным Platts, за 20 дней января около 64 процентов экспортированных из США грузов СПГ направлялось в Европу против 70 процентов в среднем в четвертом квартале 2022 года. Доля поставок в Азию увеличилась с 22 до 29 процентов. Всего США экспортируют около 8,6–8,8 миллиарда кубометров СПГ в месяц.

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К середине января спотовые цены на СПГ в Азии превысили европейские. При этом пока разница не так велика, чтобы спровоцировать масштабный отток, учитывая необходимость платить за проход через Панамский канал в случае экспорта из США в Азию, а также дефицит танкеров в Тихоокеанском бассейне.

В прошлом году США были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу (38,9 миллиона тонн), Россия была на втором месте. Евросоюз смог полностью преодолеть энергетическую зависимость от России, заявил ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Платон Щукин
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