Стало известно о планах США передать Украине танки Abrams

Sky News Arabia: власти США могут передать Украине танки Abrams до конца зимы

Лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности Соединенных Штатов с целью отправки танков Abrams на Украину до конца зимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News Arabia.

По словам представителя Пентагона, министерство оказывает давление на президента США Джо Байдена, рассчитывая, что он передаст украинской стороне определенное количество танков Abrams одновременно с поставками немецких танков Leopard.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине американских танков Abrams, заявил, что Вашингтон отправляет Киеву то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее. «Центр нашего внимания сейчас — предоставление Украине возможностей, которые необходимы им прямо сейчас», — сказал представитель оборонного ведомства США.

